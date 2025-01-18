Італія

На нас чекає дербі Північної Італії.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан висловився напередодні матчу 21-го туру італійської Серії А з Ювентусом. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "россонері".

"У наявності баланс, зустрічаються дві сильні команди. Дві команди з дуже цікавими гравцями, але всі ігри між ними були різними. Нам доведеться зустрітися з командою, яка добре зіграла проти Аталанти. Ми працюємо над дрібницями, які для мене є значущими з огляду на час, який нам дано. Але в нас його мало, при цьому попереду багато важливих матчів.

До початку лютого ми граємо в Лізі чемпіонів, Серії А та Кубку Італії. Ми повинні бути готові, у нас має бути правильне ставлення, щоб досягти наших цілей.