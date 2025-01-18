На нас чекає дербі Північної Італії.
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18 січня 2025, 14:23
Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан висловився напередодні матчу 21-го туру італійської Серії А з Ювентусом. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "россонері".
"У наявності баланс, зустрічаються дві сильні команди. Дві команди з дуже цікавими гравцями, але всі ігри між ними були різними. Нам доведеться зустрітися з командою, яка добре зіграла проти Аталанти. Ми працюємо над дрібницями, які для мене є значущими з огляду на час, який нам дано. Але в нас його мало, при цьому попереду багато важливих матчів.
До початку лютого ми граємо в Лізі чемпіонів, Серії А та Кубку Італії. Ми повинні бути готові, у нас має бути правильне ставлення, щоб досягти наших цілей.
Мені не дуже подобається січневе трансферне вікно, воно завжди негативно впливає на гравців на емоційному рівні. Є ситуації, які потрібно виправити, добре, що в нас є для цього момент. Але для мене це не найголовніше.
Я розмовляю з керівництвом, ми домовляємося про те, що нам потрібно, але ви також знаєте, що нелегко отримати гравців, які можуть допомогти і дати більше нашій команді.
В організації нападу й оборони, ми безумовно бачимо прогрес щодня, і ми працюємо над деталями: іноді ми пропускаємо голи через дрібниці. Ми повинні виходити на гру, думаючи, що з першої хвилини ми можемо одразу ж програти або виграти.
Якщо ми хочемо забратися вище, і не тільки з погляду якості, важливо задати собі психологічну настанову — ми представляємо Мілан, ми повинні бути вмотивовані автоматично", — заявив Консейсан.
Матч між Ювентусом та Міланом відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.