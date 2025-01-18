Італія

"Россонері" цікавляться Джованні Рейною з Боруссії Дортмунд.

Мілан веде переговори з агентами атакувального півзахисника Боруссії Дортмунд Джованні Рейни, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

Айнтрахт Франкфурт — Боруссія Дортмунд 2:0 Відео голів та огляд матчу 17.01.2025

Повідомляється, що за перехід 22-річного американця вже взимку "чорно-жовті" хочуть отримати від 15 до 18 млн євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2026 року.

Переговорів між Міланом і Боруссією поки що не було. Плеттенберг також зазначає, що досягти домовленості щодо трансферу Рейни "россонері" буде нелегко.

На рахунку півзахисника два голи в 11 матчах всіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, гранд Серії А вже представляють двоє інших гравців збірної США (Юнус Муса й Крістіан Пулішич).