Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 17 січня 2025 року.

У рамках 18 туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт обіграв дортмундську Боруссію з рахунком 2:0.

Черговий тур у німецькому футболі вже традиційно розпочався із гучного протистояння, переможцем із якого знову вийшов не колектив Нурі Шахіна.

Цього разу "джмелі" грали на виїзді й поступились Айнтрахту за рахунок м’ячів посеред першого та наприкінці другого таймів, хоча знову переважали суперників за володінням м’ячем.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Айнтрахт Франкфурт — Боруссія Дортмунд у рамках 18 туру німецької Бундесліги-2024/25:

Айнтрахт Франкфурт — Боруссія Дортмунд 2:0

Голи: Екітіке, 18, Гойлунн, 90+2

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Коллінз, Кох, Теат — Скірі — Крістенсен (Тута, 74), Гетце (Баоя, 87), Ларссон (Гойлунн, 74), Браун — Екітіке (Шаїбі, 90), Кнауфф (Узун, 87).

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Рейна, 88), Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні (Буено Коуту, 46) — Джан — Брандт (Адеємі, 71), Гросс, Нмеча (Баєр, 72), Байно-Гіттенс — Гірассі.

Попередження: Джан, Гірассі