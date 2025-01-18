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Ювентус — Мілан 2:0
Голи: Мбангула, 59, Веа, 64

Ювентус: Ді Грегоріо — Камб’язо, Гатті, Калулу, Маккенні — Локателлі, Тюрам (Фаджолі, 83) — Їлдиз (Веа, 46), Копмейнерс (Дуглас Луїс, 75), Мбангула (Аджич, 90) — Гонсалес (Влахович, 83).

Мілан: Меньян — Емерсон (Камарда, 75), Томорі, Габбія, Ернандес — Беннасер (Хіменес, 63), Фофана — Муса, Рейндерс (Терраччано, 80), Леау — Абрагам (Йович, 79).

Попередження: Беннасер, Емерсон