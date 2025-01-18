Італія
18 січня 2025, 20:59
Ювентус із бездоганним другим таймом переграв Мілан
Натомість команда Сержіу Консейсана подумки так і залишилась у роздягальні Альянц Стедіум.
Ювентус — Мілан, Getty Images
18 січня 2025, 20:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Мілан 2:0
Голи: Мбангула, 59, Веа, 64
Ювентус: Ді Грегоріо — Камб’язо, Гатті, Калулу, Маккенні — Локателлі, Тюрам (Фаджолі, 83) — Їлдиз (Веа, 46), Копмейнерс (Дуглас Луїс, 75), Мбангула (Аджич, 90) — Гонсалес (Влахович, 83).
Мілан: Меньян — Емерсон (Камарда, 75), Томорі, Габбія, Ернандес — Беннасер (Хіменес, 63), Фофана — Муса, Рейндерс (Терраччано, 80), Леау — Абрагам (Йович, 79).
Попередження: Беннасер, Емерсон