Італія

Коментар португальського фахівця.

Головний тренер Мілана Сержіу Консейсан підбив підсумки гри з Ювентусом. "Россонері" зазнали поразки з рахунком 0:2 у 21-му турі Серії А.

"Перший тайм був рівним, другий — іншим. Ювентус був голоднішим, ми могли пропустити більше. Я несу відповідальність. Перший крок до перемоги в матчі — це бажання виграти, сьогодні ми цього не хотіли. Зараз січень, у нас не повинно закачуватися паливо.

Нам потрібно, щоб удома був порожній холодильник, щоб ми були голоднішими. Я тренував інші команди, менші, які не були такі хороші в плані техніки, але в них було неймовірне бажання.

Нам потрібно рости, а якщо ми граємо за Мілан, то тим більше. Нам потрібно дати собі привід для гордості", — сказав Консейсан.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у Наполі, а Мілан прийматиме Парму.