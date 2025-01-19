Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 18 січня 2025 року.

Наполі вирвав перемогу над Аталантою.

Команда Джан П'єро Гасперіні вперше в новому році забила двічі у ворота суперників, але й це не допомогло їй нарешті перемогти.

Огляд матчу:

Аталанта — Наполі 2:3

Голи: Ретегі, 16, Лукман, 55 — Політано, 27, Мактоміней, 40, Лукаку, 79



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Брешіаніні, 83), Гін, Джимсіті — Белланова, де Рон, Едерсон, Руджері (Дзаппакоста, 68) — Самарджич (Пашалич, 77), Лукман (Дзаніоло, 77) — Ретегі (Де Кетеларе, 67).



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано (Маццоккі, 82), Лукаку (Сімеоне, 84), Нерес (Спінаццола, 74).



Попередження: Джимсіті, Руджері, Скальвіні, Гін — Нерес, Мактоміней.