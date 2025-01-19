Італія

Сеск Фабрегас вірить в англійського плеймейкера.

Колишній атакуючий півзахисник збірної Англії та Тоттенгема Деле Аллі незабаром має бути офіційно представлений в якості нового гравця Комо, який очолює Сеск Фабрегас. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний англієць підпише з представником італійської Серії А контракт до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Зазначається, що офіційно представлення Аллі в якості футболіста Комо має відбутися сьогодні, 19 січня.

Останнім клубом Деле Аллі був англійський Евертон та оренда в турецькому Бешикташі. Наразі колись перспективний англієць перебуває в статусі вільного агента.