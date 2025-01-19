Італія

Окрім пошуків для заміни Хвічі Кварацхелії, неаполітанці прагнуть взяти нового центрбека і атакуючого півзахисника.

Наполі прагне підтримувати визначеного плану на зимове трансферне вікно щодо підсилення свого складу.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс збирається повернутися до Італії, щоб обговорити зимові трансфери.

За інформацією джерела, цього січня Наполі планує здійснити три нових підписання на наступні позиції: центрального захисника, атакуючого півзахисника, а також неаполітанці шукають заміну для екслідера своєї команди Хвічі Кварацхелії.

Нагадаємо, грузинський вінгер залишив Наполі цієї зими за 70 мільйонів євро, підписавши контракт із Парі Сен-Жермен.