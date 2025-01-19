Італія

Туринський клуб сподівається домовитися на суму близько 15 млн євро.

Ювентусу цікавий центральний захисник Ньюкасла Ллойд Келлі.

За інформацією Фабріціо Романо, туринці зробили усну пропозицію Ньюкаслу щодо оренди з опцією викупу. Однак англійці не погодилися на неї.

Як пише інсайдер, цього тижня Ньюкасл уже відхилив пропозицію за гравця в розмірі 13 млн євро від Фенербахче.

Ювентус сподівається домовитися на суму близько 15 млн євро. Переговори про угоду тривають.

Келлі, який перейшов до Ньюкасла влітку, уклав 5-річний контракт із клубом. У цьому сезоні він провів 9 матчів в АПЛ, відзначившись однією результативною передачею.