Італія

Угода розрахована до літа 2026 року.

Півзахисник Деле Аллі, який з грудня тренується у складі Комо, уклав угоду з італійською командою. Договір розрахований до літа 2026 року.

Деле Аллі перебував без команди після відходу з Евертона минулого літа. 28-річний футболіст також має досвід виступів за Тоттенгем, МК Донс, Бешикташ і збірну Англії.

Комо виступає в Серії А і після 20 турів посідає в турнірній таблиці 17-те місце. Головним тренером команди є Сеск Фабрегас.

Раніше повідомлялося, що Комо хоче орендувати захисника Барселони.