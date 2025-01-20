Італія

Англієць навряд чи перейде в міланський клуб.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд навряд чи перейде в італійський Мілан. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг на своїй сторінці в соціальній мережі

За даними джерела, переговори щодо трансферу Рашфорда проходять дуже важко через те, що Мілану доведеться занадто сильно витратитися для здійснення угоди.

На тлі цього зараз "россонері" більше зосереджені на оренді Жоау Феліша з Челсі, зазначає джерело.

Наразі Мілан посідає восьме місце в турнірній таблиці італійської Серії А, маючи в скарбничці 31 заліковий бал після 20 матчів.