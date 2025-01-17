Італія

Черговий новий клуб для португальця?

Мілан зробив перший запит щодо 25-річного нападника Челсі Жуана Феліша. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, лондонський клуб відповів відмовою на перший запит "россонері", проте вони продовжують роботу над цією угодою.

Зазначається, що у переході португальського футболіста особисто зацікавлений головний тренер Мілана Сержіу Консейсан.

Італійський клуб активізував інтерес до Феліша на тлі проблем із підписанням нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Цього сезону Жуан Феліш відіграв за Челсі 19 матчів, забив сім голів та віддав дві результативні передачі.