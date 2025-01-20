Італія

"Партенопеї" лідирують в Серії А.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про лідерство своєї команди в італійській Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Думаю, якби у нас було більше часу, ми б виступали ще краще. Хочу підкреслити, що команда навчилася справлятися з труднощами. При цьому в нас є проблеми як у плані травм, так і на трансферному ринку. Ці ситуації підкосили б будь-кого, але ми, як і раніше, тримаємося.

Ми не скаржимося, продовжуємо працювати, і я завжди кажу, що в моєму розпорядженні гравці, готові наполегливо працювати. Прогрес кожного окремо дозволяє нам рости як команді", — сказав Конте.

Після 21 зіграного матчу Наполі посідає перше місце в чемпіонаті Італії, набравши 50 очок.