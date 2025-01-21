Італія

Сенегальський фулбек не провів цього сезону жодного матчу за першу команду "россонері".

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з лівим захисником Фоде Балло-Туре.

Керівництво "россонері" домовилося з 28-річним сенегальцем про дострокове розірвання контракту.

Балло-Туре залишив клуб на правах вільного агента.

Зазначимо, що у поточному сезоні Фоде Балло-Туре не провів за першу команду Мілана жодного матчу. У минулій кампанії він виступав за Фулгем, за який зіграв 224 хвилини у восьми поєдинках.