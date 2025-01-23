Італія

У "Вічному місті" неспокійно.

Італійський Лаціо на офіційному сайті опублікував заяву щодо сутичок фанатів, які сталися напередодні матчу загального етапу Ліги Європи з іспанським Реал Сосьєдад.

"В очікуванні результатів розслідування подій, що відбулися вночі, Лаціо, засуджуючи всі форми насильства, пропонує владі максимальну співпрацю. За результатами розслідування, якщо буде встановлено участь вболівальників, клуб діятиме жорстко, застосовуючи найсуворіші заходи", — написано в заяві римлян.

Раніше повідомлялося, що троє людей дістали ножові поранення під час бійки фанатів Реал Сосьєдад та Лаціо.