Пекельне протистояння.
Внаслідок сутички вболівальників Реал Сосьєдад та римського Лаціо дістали ножові поранення троє людей. Про це повідомляє Football Espana.
За інформацією джерела, фанати іспанського та італійського клубів затіяли бійку в Римі напередодні матчу 7-го туру загального етапу Ліги Європи між Лаціо та Реал Сосьєдад.
Зазначається, що чисельність вболівальників римлян перевищувала 80 осіб.
Люди, які отримали ножові поранення, уникли небезпечних для життя травм, але у двох були зафіксовані серйозні поранення. Після прибуття поліції ультрас Лаціо зникли з місця події. Станом на поточний момент римська поліція вивчає матеріали відеозаписів.
Матч Лаціо — Реал Сосьєдад має відбутися сьогодні, о 22:00 за київським часом.