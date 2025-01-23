Ліга Європи

Пекельне протистояння.

Внаслідок сутички вболівальників Реал Сосьєдад та римського Лаціо дістали ножові поранення троє людей. Про це повідомляє Football Espana.

За інформацією джерела, фанати іспанського та італійського клубів затіяли бійку в Римі напередодні матчу 7-го туру загального етапу Ліги Європи між Лаціо та Реал Сосьєдад.

Зазначається, що чисельність вболівальників римлян перевищувала 80 осіб.

Люди, які отримали ножові поранення, уникли небезпечних для життя травм, але у двох були зафіксовані серйозні поранення. Після прибуття поліції ультрас Лаціо зникли з місця події. Станом на поточний момент римська поліція вивчає матеріали відеозаписів.

Матч Лаціо — Реал Сосьєдад має відбутися сьогодні, о 22:00 за київським часом.