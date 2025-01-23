Італія

Італійці підсилили склад шведським гравцем.

Італійська Парма купила півзахисника Якоба Ондрейку у бельгійського Антверпена. Про це повідомляє офіційний сайт представника Серії А.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, за 22-річного шведа італійці заплатили "портовикам" сім мільйонів євро. Контракт з гравцем підписано до 20 червня 2029 року.

"Я дуже радий підписати контракт із цим фантастичним клубом. Сподіваюся, що ми зможемо досягти багатьох великих цілей разом з вболівальниками та командою. Я дуже радий почати. Вперед, Парма!", — заявив Ондрейка.

Цього сезону Якоб Ондрейка відіграв за Антверпен 26 матчів, забив сім голів та віддав п'ять результативних передач.