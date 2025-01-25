Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 22-го туру італійської Серії А-2024/25 Наполі на власному полі зустрінеться з Ювентусом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 25 СІЧНЯ, 19:00. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА, НЕАПОЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Наполі на тлі шести поспіль звитяг сьогодні ввечері зустрінеться з досі непереможним у поточній кампанії Серії А Ювентусом. Керманич неаполітанців Антоніо Конте намагатиметься покращити свою невдалу статистику очних зустрічей з туринцями (одна нічия й три поразки в останніх п'яти матчах чемпіонату Італії), яких він очолював протягом трьох років (2011-2014).

У минулому турі чемпіонату Італії "адзуррі" гостювали в Аталанти. Виїзною перемогою з рахунком 3:2 команда Конте вкотре підтвердила свої чемпіонські амбіції та помстилася клубу з Бергамо за домашню поразку в першому колі, хоч і здобувши три очки не так упевнено, як це тоді, у Неаполі, вдалося підопічним Джан П'єро Гасперіні (0:3).

"Б'янконері" під керівництвом Тіаго Мотти після успіху у вигляді перемоги над Міланом (2:0) у Турині тижнем раніше гостювали в Брюгге й нічийним результатом (0:0) зуміли зняти питання щодо свого виходу до плей-оф оновленої Ліги чемпіонів. Як не дивно, але це був перший із кінця листопада випадок, коли колектив Мотти не відзначився бодай одним голом.

Переслідуваний Інтером Наполі майже не має права на помилку, тож неаполітанцям потрібно стати першими, хто завдасть поразки Ювентусу в Серії А-2024/25, тоді як самі туринці, не зумівши скористатися кількома осічками Лаціо, продовжують вести боротьбу за перебування в місці в зоні виходу до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Спінаццола — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Нерес

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Камб'язо — Копмейнерс, Локателлі, Тюрам — Консейсан, Коло Муані, Їлдиз

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