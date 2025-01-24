Італія

Загальний фінансовий пакет складає близько 40 мільйонів євро.

Нападник дортмундської Боруссії Карім Адеємі близький до того, щоб цієї зими вирушити до італійської Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, боси Наполі близькі до того, щоб дійти повної згоди з керівництвом "джмелів" щодо трансферу 23-річного німця.

За інформацією джерела, наразі сторони обговорюють трансфер за загальну суму близько 40 мільйонів євро. Переговори між клубами продовжаться в неділю, щоб узгодити останні деталі угоди.

У поточному сезоні Карім Адеємі провів за Дортмунд 13 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 5 результативних передач. Його контракт із німецьким клубом спливає влітку 2027 року.