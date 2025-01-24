Загальний фінансовий пакет складає близько 40 мільйонів євро.
Карім Адеємі, Getty Images
24 січня 2025, 19:30
Нападник дортмундської Боруссії Карім Адеємі близький до того, щоб цієї зими вирушити до італійської Серії А.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, боси Наполі близькі до того, щоб дійти повної згоди з керівництвом "джмелів" щодо трансферу 23-річного німця.
За інформацією джерела, наразі сторони обговорюють трансфер за загальну суму близько 40 мільйонів євро. Переговори між клубами продовжаться в неділю, щоб узгодити останні деталі угоди.
У поточному сезоні Карім Адеємі провів за Дортмунд 13 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 5 результативних передач. Його контракт із німецьким клубом спливає влітку 2027 року.