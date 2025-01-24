Торіно в рамках 22-го туру італійської Серії А приймав Кальярі на Стадіо Олімпіко Гранде Торіно.

Швидкий гол Че Адамса вивів господарів поля вперед. У другому таймі легіонер подвоїв перевагу своєї команди, поставивши в поєдинку крапку.

Торіно з 26-ма очками йде 11-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Кальярі перебуває на 14-й сходинці, маючи 21 заліковий бал.

Торіно — Кальярі 2:0
Голи: Адамс, 6, 61

Торіно: Мілінкович-Савич — Педерсен (Валюкевич, 66), Маріпан, Коко, Соса (Мазіна, 77) — Лазаро, Річчі (Лінетті, 84), Тамез (Гінейтіс, 66), Карамо (Нджиє, 84) — Адамс, Влашич

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт (Ауджелло, 57) — Дзортеа, Марін (Макумбу, 58), Дейола (Адопо, 58), Фелічі — Гаетано (Паволетті, 58) — Пікколі (Лападула, 76)

Попередження: Дзортеа