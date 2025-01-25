Італія

Зимовий трансферний ринок для "россонері" ще не закрито.

Італійський Мілан проводить зимову трансферну кампанію з акцентом на пошуки для підсилення команди вже португальського фахівця Сержіу Консейсана, і разом із завершення переходу англійського захисника Кайла Вокера з Манчестер Сіті готується підписати й новачка до атаки.

Наразі активною є зацікавленість "россонері" в головній зірці атаки Болоньї Ріккардо Орсоліні.

Проте переманити 28-річного виконавця з контрактом до 2027 року буде доволі складним завданням.

Для цього Мілан готує як грошову пропозицію в розмірі 18 млн євро, так і потенційну заміну для "россоблу" у вигляді швейцарського нападника Ноа Окафора.

А як не спрацює, у "россонері" є інший варіант — 20 млн євро + нігерійський форвард Семюель Чуквезе.

На рахунку Орсоліні в цьому сезоні вісім голів та чотири гольові передачі в 24 матчах.