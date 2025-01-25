Італія

Оренда з опцією викупу.

Аргентинський центральний захисник Дієго Валентін Гомес завершив цикл підготовки до "дорослого" футболу в складі рідного Вересу та вже встиг зіграти чималу кількість матчів за збірну своєї країни серед юнаків віком до 20 років.

Можна вважати, що 21-річний виконавець уже готовий до нового виклику в своїй кар’єрі, і фріульський Удінезе готовий допомогти гравцю з переїздом до Європи.

Італійці запропонували взяти футболіста в оренду до завершення сезону з правом викупу орієнтовно за 10 млн євро.

На додачу до цих коштів Велес отримає ще й 10% від майбутнього продажу свого вихованця.

На рахунку Гомеса в 110 матчів за клуб, три голи та один гольовий пас.