На нас чекає центральний матч туру в чемпіонаті Італії.
Антоніо Конте, getty images
25 січня 2025, 13:52
Головний тренер Наполі Антоніо Конте напередодні матчу 22-го туру італійської Серії А з Ювентусом поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт неаполітанського клубу.
"Ми повинні продовжувати слідувати нашим шляхом, адже команда тільки почала цей рух. Не можна думати, що через півроку ми вже змогли зробити максимум. Не вистачає ще багато чого. Повторюся, ми перебуваємо лише на початку.
Ювентуса? Досі жодна команда не змогла здолати їх, тож важко говорити про якісь недоліки. Багато з нічиїх могли стати перемогами. Давайте не забувати, що минулого року Наполі відставав від Юве на 18-20 очок. Це важливо пам'ятати. Ювентус є сильною командою, влітку вони провели хорошу трансферну кампанію, виступають у Лізі Чемпіонів. Кожного року ця команда веде боротьбу за найвищі місця. Для них у кожному матчі мета одна — перемога.
Кожне трансферне вікно здатне поліпшити команду. І ми повинні прагнути покращуватися, тому що хочемо повернутися в єврокубки. Влітку ми спрацювали добре. Завжди непросто не припуститися помилок на ринку. Досить згадати те, що було два роки тому, коли Наполі витратив 100 мільйонів євро, а в підсумку всі куплені гравці пішли по орендах. Витрачати гроші потрібно, але важливо робити це правильно, а не викидати їх на вітер", — заявив Конте.
Матч між Наполі та Ювентусом відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.