Італія

На нас чекає центральний матч туру в чемпіонаті Італії.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте напередодні матчу 22-го туру італійської Серії А з Ювентусом поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт неаполітанського клубу.

"Ми повинні продовжувати слідувати нашим шляхом, адже команда тільки почала цей рух. Не можна думати, що через півроку ми вже змогли зробити максимум. Не вистачає ще багато чого. Повторюся, ми перебуваємо лише на початку.

Ювентуса? Досі жодна команда не змогла здолати їх, тож важко говорити про якісь недоліки. Багато з нічиїх могли стати перемогами. Давайте не забувати, що минулого року Наполі відставав від Юве на 18-20 очок. Це важливо пам'ятати. Ювентус є сильною командою, влітку вони провели хорошу трансферну кампанію, виступають у Лізі Чемпіонів. Кожного року ця команда веде боротьбу за найвищі місця. Для них у кожному матчі мета одна — перемога.