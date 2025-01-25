Італія

Але гравець не квапиться залишати столицю Італії.

Польський фланговий півзахисник Нікола Залевські цієї зими потрапив у немилість керівництва італійської Роми, оскільки в той момент, коли його потенційній трансфер до турецького Галатасараю було фактично узгоджено на рівні клубів, сам гравець вирішив відмовитись від такого продовження кар’єри.

Після цього Залевські, у кращому випадку, потрапляв до заявки на гру та провів на полі лише шість хвилин.

Усі ці події стались за пів року до завершення дії гравця, тож "вовки" вважають, що 23-річний Нікола вже має домовленість про літній трансфер з іншим клубом у якості вільного агента, тож клуб на цьому нічого не заробить.

Утім, за гравцем досі полює французький Марсель, а нещодавно з’явилась опція з Комо, який дуже активний на нинішньому ринку.

Ще на початку сезону Рома хотіла отримати 12 млн євро за свого гравця, який відтоді провів 16 матчів (797 хвилин) та віддав дві гольові передачі.