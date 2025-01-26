Італія

Англієць продовжить кар'єру в Італії.

Новоспечений захисник Мілана Кайл Вокер прокоментував перехід до італійського клубу.

"Я в захваті від переходу в Мілан! Це клуб із дуже багатою історією, за яким я стежив у дитинстві.

Це честь для мене, з нетерпінням чекаю можливості вдягнути червоно-чорну футболку і почати грати", — написав Вокер в Instagram.

Нагадаємо, Кайл Вокер приєднався до Мілана з Ман Сіті на правах оренди до кінця поточного сезону з необов'язковим правом викупу.

Цього сезону 34-річний англієць відіграв за "містян" 18 матчів.