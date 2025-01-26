Англієць продовжить кар'єру в Італії.
Кайл Вокер, getty images
26 січня 2025, 12:17
Новоспечений захисник Мілана Кайл Вокер прокоментував перехід до італійського клубу.
"Я в захваті від переходу в Мілан! Це клуб із дуже багатою історією, за яким я стежив у дитинстві.
Це честь для мене, з нетерпінням чекаю можливості вдягнути червоно-чорну футболку і почати грати", — написав Вокер в Instagram.
Нагадаємо, Кайл Вокер приєднався до Мілана з Ман Сіті на правах оренди до кінця поточного сезону з необов'язковим правом викупу.
Цього сезону 34-річний англієць відіграв за "містян" 18 матчів.