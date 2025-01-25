Італія

Італієць віддав належне своєму супернику.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився про майбутній матч з Наполі в рамках 22-го туру італійської Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "зебр".

"Я б сказав, що ми перебуваємо в ситуації, відмінній від Наполі. Ми різні в багатьох аспектах. Я задоволений багатьма речами, але не всім, особливо деякими результатами і занадто великою кількістю нічиїх.

Наша ідея — завжди добре працювати протягом тижня, щоб правильно підійти до матчу і домогтися перемоги. У нас молода, але дуже талановита команда. Незважаючи на труднощі, такі як непередбачувані травми, ми їх подолали.

Наполі випереджає нас. Така наша реальність. У Наполі чудова команда та хороший тренер, вони заслужено посідають перше місце. На нас чекає великий матч, як завжди, коли грають Наполі і Ювентус.

Це буде інший матч, ніж у першому колі. Наполі вміє компактно грати і захищатися близько до воріт. 14 пропущених голів до сьогоднішнього дня — не випадковість. Вдома вони, звісно, спробують взяти гру у свої руки. Я очікую, що Наполі буде атакувати і диктувати гру", — заявив Мотта.

Матч між Наполі та Ювентусом відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.