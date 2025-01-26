Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 26 січня, розпочавшись о 16:00.

У рамках 22-го туру італійської Серії А-2024/25 Удінезе на власному полі зустрінеться з Ромою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 26 СІЧНЯ, 16:00. СТАДІО ФРІУЛІ, УДІНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СІМОНЕ СОЦЦА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Вкотре не досягнувши успіху в єврокубковому поєдинку, Рома повертається на внутрішню арену недільним матчем проти Удінезе, сподіваючись нарешті покласти край невдалій безвиграшній серії у виїзних зустрічах усіх турнірів. Вона досягла позначки у 18 (!) поєдинків у четвер, коли "джаллороссі" зазнали поразки від АЗ (1:0) у Лізі Європи.

Наступного тижня на команду Клаудіо Раньєрі чекає домашній матч проти франкфуртського Айнтрахта, яким і визначиться доля її участі в плей-оф оновленого турніру. Сьогодні ж Рома спробує лише вдруге за поточну кампанію Серії А здобути перемогу в двох поспіль зустрічах, і цікаво, що в першому колі клуб досяг цього, у тому числі, здолавши "б'янконері" в Римі (3:0).

Також зазначимо, що минула виїзна звитяга "джаллороссі" прийшлася саме на зустріч із колективом з Удіне на Стадіо Фріулі в квітні 2024 року. Загалом, історія останніх десяти таких протистоянь саме на боці гостей. Господарі поля лише тричі уникнули поразок, святкувавши перемоги двічі. Вартий уваги й той факт, що Удінезе підходить до матчу на тлі п'яти поспіль безвиграшних турів вдома.

У понеділок, підопічні Кости Руняїча зазнали своєї другої за сезон-2024/25 розгромної поразки. Кривдником "б'янконері" був Комо, який святкував взяття воріт чотири рази, отримавши у відповідь один гол. Проте, чи вдасться столичному клубу скористатися сумнівною формою свого сьогоднішнього суперника (лише дві перемоги в останніх десяти поєдинках) — питання відкрите.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Удінезе: Сава — Крістенсен, Бійол, Туре — Модешту, Ловрич, Карлстрем, Паєро, Земура — Товен, Лукка

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Пеллегріні — Довбик

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