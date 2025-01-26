Італія

Гравець уже тривалий час перебуває в клубі.

Чорногорський фланговий захисник Адам Марушич почав своє знайомство з італійським футболом ще влітку 2017 року, перейшовши до римського Лаціо з бельгійського Остенде за 5,5 млн євро, і відтоді залишається в складі "орлів" по сьогодні.

Однак угода з 32-річним виконавцем має чіткі терміни — до завершення поточного сезону, тому вже за ходом кампанії гравець почав отримувати пропозиції від інших клубів, зокрема — із Саудівської Аравії.

При цьому не сидів без діла й сам Лаціо — клуб запропонував оновлення контракту футболісту до 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон, довкола чого поміж сторонами точилась дискусія останнім часом.

Зрештою, як повідомляють ЗМІ, згоду Марушича на продовження було отримано, і найближчим часом про це має стати відомо офіційно.

У цьому сезоні Адам провів 27 матчів, забивши один гол.