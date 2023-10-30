Італія

Хавбек римлян може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії.

Півзахисник Лаціо Адам Марушич може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, послугами 31-річного чорногорця зацікавлений Аль-Хіляль, який хоче скористатися тим, що контракт гравця розрахований до літа 2025 року.

Марушич виступає за Лаціо з 2017 року. Цього сезону він провів 12 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Додамо, що минулого літнього трансферного вікна до складу Аль-Хіляля з Лаціо вирушив Сергій Мілінкович-Савич.