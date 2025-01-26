Італія

"Россонері" налаштовані серйозно.

Італійський Мілан продовжує наполегливо працювати над трансфером нападника роттердамського Феєнорда Сантьяго Хіменеса. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" готує другу офіційну пропозицію роттердамцям щодо трансферу мексиканського форварда. Вони впевнені, що зможуть наблизитися до вимог нідерландців.

Підкреслюється, що Феєнорд вимагає за Хіменеса 40 млн. євро.

Зазначається, що сам 23-річний футболіст може підписати контракт із Міланом до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.