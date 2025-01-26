Італія

Пошуки підсилення центру оборони тривають.

Туринський Ювентус у першій частині поточного сезону зазнав кадрових проблем у обороні через травми провідних виконавців, тому присвятив усуненню цього недоліка зимову трансферну кампанію.

Утім, серія перемовин з іншими клубами досі себе не вичерпала, і наступним у черзі "Старої Синьйори" буде німецький Штутгарт та його центральний захисник французького походження Джефф Шабо.

Виконавець добре заявив про себе в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА і, зокрема, у грі проти "зебр", після чого скаути клубу додали його до переліку потенційних новачків.

Контракт Шабо із "швабами" завершується влітку 2028 року, тоді як улітку його ціна очікується на рівні 20 млн євро — перехід узимку коштуватиме Юве, вочевидь, значно дорожче.

Шабо вже мав досвід гри в Італії, виступаючи за генуезьку Сампдорію та Спецію.

У цьому сезоні Джефф провів 28 матчів, зробивши один гольовий пас.