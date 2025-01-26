Італія

Черговий успіх нинішнього керманича Інтера.

Інтер під керівництвом Сімоне Індзагі в 22-му турі Серії А-2024/25 на виїзді розгромив Лечче (4:0).

Для 48-річного спеціаліста ця перемога була 200-ю в матчах чемпіонату Італії. Загалом він провів у турнірі 332 поєдинки, з яких 135 (92 звитяги) з Інтером і 197 (108) — з Лаціо.

За даними OptaPaolo, Індзагі побив рекорд Массіміліано Аллегрі за швидкістю досягнення вищезгаданої позначки. Екскерманич Кальярі, Мілана та Ювентуса свою 200-ту перемогу в Серії А відсвяткував у 338-му матчі.

Нагадаємо, Сімоне очолює Інтер із липня 2021 року. Його контракт із "нерадзуррі" розраховано до кінця червня 2027-го.