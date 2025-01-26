Італія

Цілком очікувана перемога підопічних Сімоне Індзагі.

Інтер у рамках 22-го туру італійської Серії А-2024/25 гостював у Лечче на Стадіо Віа дель Маре.

Протягом першого тайму поєдинку "нерадзуррі" уразили ворота "джаллороссі" зусиллями Давіде Фраттезі й Лаутаро Мартінеса. У другій половині зустрічі підопічні Сімоне Індзагі збільшили свою перевагу вдвічі — голами відзначилися Дензел Думфріс і Мехді Таремі.

Лечче з 20-ма очками йде 17-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Інтер, досягнувши позначки в 50 залікових балів, перебуває на другій сходинці.

Лечче — Інтер 0:4

Голи: Фраттезі, 6, Мартінес, 39, Думфріс, 57, Таремі, 61 (пен.)

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан, Доргу — Гельгасон, Кулібалі (Рамадані, 46), П'єрре (Каба, 72) — П'єротті, Крстович (Бурнете, 86), Моренте (Карлссон, 84)

Інтер: Зоммер — Дарміан, де Врей (Біссек, 46), Бастоні — Думфріс (Б'юкенен, 62), Фраттезі (Асллані, 75), Зелінські, Мхітарян (Барелла, 59), Аугусто — Мартінес (Таремі, 59), Тюрам

Попередження: де Врей, Таремі