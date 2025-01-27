Італія

Тренер та гравець Мілана ледь не побились після перемоги над Пармою.

Домашній матч двадцять другого туру італійської Серії A для Мілана проти Парми вийшов максимально напруженим, адже "россонері" довелось робити черговий камбек на останніх хвилинах.

Мілан — Парма 3:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Емоції — емоціями, але поміж головним тренером Мілана Сержіу Консейсаном та захисником Давіде Калабрією одразу після фінального свистка виникла палка суперечка, за ходом якої представники господарів ледь не побились один з одним.

Подібне не залишилось осторонь ЗМІ, а також керівництва клубу, яке в особі спеціального радника Златана Ібрагімовича одразу мусило втрутитись у ситуацію та розв’язати конфлікт.

Із місця подій повідомляється, Під час святкування Калабрія сказав щось, що розлютило Консейсана.

Тим часом Ібрагімович відвів обох учасників сварки до роздягальні та провів із ними ґрунтовну виховну бесіду.

За підсумком розмови Калабрії спочатку наказали поговорити зі ЗМІ, щоб припинити розповсюдження будь-яких пліток щодо цього інциденту, яке могл б перерости в ескалацію конфлікту.

Ібрагімович також мав розмову з Консейсаном упродовж 30 хвилин наодинці в роздягальні, через що тренер так запізнився на свою післяматчеву прес-конференцію.

Тим часом не все добре в Мілана й у відносинах з уболівальниками — ультрас на Curva Sud сиділи в повній тиші під час гри з Пармою, після того, як їх закликали не ображати і не закликати власника клубу Джеррі Кардинале піти з клубу.