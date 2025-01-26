Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 26 січня 2025 року.

Мілан у рамках 22-го туру Серії А-2024/25 у вольовому стилі здолав Парму на Стадіо Джузеппе Меацца.

Команди обмінялися голами в першому таймі, пішовши на перерву за рахунку 1:1. Ближче до завершення поєдинку гості вдруге вийшли вперед, але в підсумку їм не вдалося здобути бодай один заліковий бал, оскільки господарі поля досягли бажаного результату в компенсований час.

Мілан іде шостим у турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Парма — 17-та.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Парма в рамках 22-го туру італійської Серії А-2024/25:

Мілан — Парма 3:2

Голи: Пулішич, 38 (пен.), Рейндерс, 90+2, Чуквезе, 90+5 — Канчельєрі 24, Дельпрато, 80

Мілан: Меньян — Калабрія (Йович, 77), Габбія, Павлович, Ернандес (Бартезагі, 46) — Муса, Фофана (Чуквезе, 57), Рейндерс — Пулішич, Мората (Абрагам, 57), Леан (Беннасер 46)

Парма: Судзукі — Дельпрато, Вольякко, Валенті, Валері — Ернані (Хаж Мохамед, 70), Зом — Ман (Алмквіст, 69), Канчельєрі (Ейно, 83), Міхейле (Левік, 77) — Джурич (Камара, 70)

Попередження: Павлович, Фофана — Вольякко, Зом, Дельпрато, Хаж Мохамед, Ейно