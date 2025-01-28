Італія

Лідер Аталанти отримав травму.

У рамках заключного туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона прийматиме на своєму полі бергамську Аталанту.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, бергамаскам в цьому протистоянні, які відбудеться 29 січня о 22:00 за київським часом, не зможе допомогти лідер атаки Адемола Лукман.

Зазначається, що 27-річний нігерієць отримав пошкодження, через що він також орієнтовно має пропустити наступні матчі Аталанти у рамках італійської Серії А. Більш точні строки відновлення Адемоли стануть відомі після додаткових медичних тестів.

У поточному сезоні Адемола Лукман провів за Аталанту 27 матчів, в яких він забив 14 голів та віддав 7 результативних передач. Його контракт спливає влітку 2026 року.