Італія

Іспанець возз'єднався з Раффаеле Палладіно.

Центральний захисник Пабло Марі залишив Монцу заради Фіорентини, передає офіційний сайт клубу з Флоренції.

За даними transfermarkt, сума трансферу 31-річного іспанця склала 1.8 млн євро. Повідомляється, що він підписав контракт, розрахований до кінця червня 2027-го з можливістю продовження на рік. Гравець отримав футболку з 18-м номером.

Монцу Марі представляв із літа 2023-го, коли лондонський Арсенал отримав за нього 6.2 млн євро.

За "б'янкороссі" захисник провів 87 матчів у всіх турнірах, з яких 63 — під керівництвом нинішнього головного тренера "лілій" Раффаеле Палладіно. На рахунку іспанця один гол.

У неділю, 2 лютого, Фіорентина прийматиме Дженоа в 23-му турі Серії А-2024/25.