Італія

Гравець не брав участі в нещодавній грі проти Динамо Київ, хоча був у заявці.

Італійський Наполі продовжує зберігати активність на зимовому трансферному ринку та шукає підсилення до ланки свого захисту.

Черговим претендентом на перехід до "Партенопеї" став данський центральний захисник турецького Галатасарая Віктор Нельссон.

26-річний виконавець долучився до складу "левів" ще влітку 2021 року, після чого провів уже 143 матчі за клуб та відзначився чотирма голами й однією гольовою передачею.

17 із цих поєдинків при цьому припали на поточну кампанію.

Наразі поміж італійським та турецьким клубами лише налагоджуються перші контакти, але відомо, що в Нельссона є ще півтора роки в клубі, відповідно до чинного контракту, проте оновлювати угоду він не квапиться, бажаючи отримати новий виклик у професійній кар’єрі в більш конкурентному середовищі.