Італія

Гравець так і не досягнув максимуму у Флоренції.

Французький нападник Жонатан Іконе є гравцем італійської Фіорентини, починаючи із зими 2022 року, коли перейшов у якості трансфера із французького Лілля за 15,4 млн євро.

Відтоді виступи 26-річного виконавця в складі "лілій" складались по-різному, проте він постійно був готовий допомогти своїй команді й у підсумку забив рівно стільки ж голів, скільки й за "догів" (16), але за меншу кількість матчів (138 проти 150). І на додачу відзначився ще й 14 асистами за цей час.

У цьому сезоні Іконе продовжує стабільно з’являтись на полі, проте вже в якості гравця ротації, і таким чином награв 940 хвилин за 23 матчів (4 голи та 1 гольовий пас).

Ці показники — явно не те, на що розраховував сам футболіст у черговій кампанії, а отже запит про трансфер на адресу клубу не забарився.

Як і потенційний покупець — Комо вже домовився про перехід Іконе на правах оренди, за що заплатить Фіорентині 1 млн євро.

А вже після завершення сезону в команди Сеска Фабрегаса буде можливість повноцінного трансферу гравця за 8 млн євро.