Італія

У клубі ухвалили рішення зберігати футболістів.

Генуезький Дженоа цьогорічного зимового трансферного вікна опинився перед складним вибором — заробити на продажі своїх бельгійського центрального захисника Коні Де Вінтера та данського центрального півзахисника Мортен Френдрупа, або ж залишити обох гравців бодай до літа та спробувати розбудувати довкола них кістяк команди.

Щодо 23-річного данця зацікавленість висловила бергамаська Аталанта, тоді як 22-річного бельгійця пов’язували навіть із поверненням до рідного Ювентуса.

Утім, керівництво "грифонів" залишається непохитним навіть за умов наявності пропозицій, наприклад, за Френдрупа в розмірі 18 млн євро + бонуси, та планує відповісти відмовою на будь-які навіть найбільш привабливі варіанти.

Захисник у цьому сезоні відіграв 13 матчів, забивши два голи, та став основним останнім часом, тоді як півзахисник провів 23 матчі з тими самим двома голами в активі.