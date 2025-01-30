Італія

"Россонері" хочуть продати іспанського форварда.

Нападник Мілана Альваро Мората цієї зими може продовжити свій кар'єрний шлях у чемпіонаті Туреччини, оскільки Галатасарай розпочав переговори щодо його підписання. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 32-річний іспанський форвард готовий приєднатися до представника турецької Суперліги, оскільки "россонері" готові з ним попрощатися — усі сторони зацікавлені в укладенні цієї угоди.

Зазначається, що сторони близькі до домовленості щодо оренди Морати до кінця сезону з обов'язковим правом викупу. Угода близька до свого успішного завершення.

У поточному сезоні Альваро Мората провів за Мілан 25 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 2 асисти.