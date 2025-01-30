Італія

16-річний футболіст на правах оренди виступатиме за аутсайдера Серії А.

Молодий талант Мілана Франческо Камарда перейде в Монцу. Новиною ділиться в соцмережі інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби вже домовилися про оренду 16-річного форварда. Гравець погодився на перехід і негайно залишає Мілан, щоб приєднатися до Монци. Це буде оренда без права викупу.

Незважаючи на юний вік, Камарда періодично грає за дорослу команду "россонері". Портал Transfermarkt оцінює молодого форварда в 10 млн євро.

Нагадаємо, що Монца — головний аутсайдер Серії А просто зараз, у клубу найостанніше, 20-те місце турнірної таблиці.