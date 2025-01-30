Френсіс Амузу, Getty Images
30 січня 2025, 22:22
Вінгер Андерлехта Френсіс Амузу може продовжити кар'єру в італійській Серії А.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Наполі звернувся до провідного клуб чемпіонату Бельгії щодо підписання 25-річного бельгійця ганського походження.
Зазначається, що після того, як неаполітанці зв'язалися з Андерлехтом щодо Амузу, футболістом також предметно зацікавилися кілька клубів англійської Прем'єр-ліги.
У поточному сезоні Френсіс Амузу провів за Андерлехт 27 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 3 асисти.