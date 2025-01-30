Італія

Френсіс Амузу може вирушити до Італії

Вінгер Андерлехта Френсіс Амузу може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Наполі звернувся до провідного клуб чемпіонату Бельгії щодо підписання 25-річного бельгійця ганського походження.

Зазначається, що після того, як неаполітанці зв'язалися з Андерлехтом щодо Амузу, футболістом також предметно зацікавилися кілька клубів англійської Прем'єр-ліги.

У поточному сезоні Френсіс Амузу провів за Андерлехт 27 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 3 асисти.