Камерунський опорник приєднався до "грифонів".
Жан Онана, Дженоа
30 січня 2025, 23:11
Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про підписання опорного півзахисника Жана Онана, права на якого належать Бешикташу.
25-річний камерунець приєднався до представника італійської Серії А на правах оренди до кінця сезону з правом викупу на повноцінній основі.
Окремої уваги заслуговує оригінальне відео з презентацією новачка "грифонів".
У поточному сезоні Жан Онана провів за Бешикташ 163 хвилини у шести матчах у всіх турнірів. На рахунку опорника також є 10 проведених поєдинків за збірну Камеруну.