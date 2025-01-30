Італія

Камерунський опорник приєднався до "грифонів".

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про підписання опорного півзахисника Жана Онана, права на якого належать Бешикташу.

25-річний камерунець приєднався до представника італійської Серії А на правах оренди до кінця сезону з правом викупу на повноцінній основі.

Окремої уваги заслуговує оригінальне відео з презентацією новачка "грифонів".



У поточному сезоні Жан Онана провів за Бешикташ 163 хвилини у шести матчах у всіх турнірів. На рахунку опорника також є 10 проведених поєдинків за збірну Камеруну.