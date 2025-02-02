Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 2 лютого, розпочавшись о 19:00.

У рамках 23-го туру італійської Серії А-2024/25 відбудеться Дербі делла Мадонніна — Мілан протистоятиме Інтеру.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 2 ЛЮТОГО, 19:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Після очної зустрічі на теренах Саудівської Аравії у фіналі Суперкубка Італії, що відбувся шостого січня, "россонері" й "нерадзуррі" перетнуться ще раз сьогодні ввечері, уже за більш звичних обставин. Тоді ж, в Ер-Ріяді, Інтер втратив перевагу в два голи, дозволивши Мілану здійснити камбек (2:3) і швидко здобути перший трофей під керівництвом нового керманича Сержіу Консейсана.

Проте, Консейсан — не єдиний португальський спеціаліст, на чолі з яким "россонері" здолали підопічних Сімоне Індзагі в ході поточної кампанії. У першому колі Серії А "нерадзуррі" поступилися з рахунком 2:1 через гол Маттео Габбії ближче до завершення вересневого поєдинку п'ятого туру. Цими двома звитягами Мілан перервав шестиматчеву серію з перемог Інтера в дербі.

Міланські гранди дуже по-різному завершили свої виступи на основному етапі оновленої Ліги чемпіонів у середу. Команда Консейсана несподівано поступилася Динамо в Загребі (2:1), тоді як колектив Індзагі на власному полі розібрався з Монако (3:0). "Нерадзуррі" вийшли одразу до 1/8 фіналу плей-оф, а от "россонері" своє місце там втратили й тому братимуть участь у стикових поєдинках.

Останні зустрічі за участі Мілана в багатьох викликають питання. Команда точно має характер, що вже кілька разів було продемонстровано, але є сумніви щодо того, чи достатньо в неї стабільності, щоб втретє поспіль зупинити Інтер, який явно переживає значно кращі часи й має солідну мотивацію у вигляді боротьби за Скудетто.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сержіу Консейсан, головний тренер Мілана: "Ми добре знаємо Інтер. Це колектив, який протягом тривалого часу разом, що є для них перевагою. Суперкубок у минулому, я очікую на інший матч. У таких поєдинках немає фаворитів, потрібно викладатися на повну".

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Дербі — довгоочікувана гра, повна небезпек. Мілан володіє якістю, тож Інтеру потрібно добре виступити, бути сповненими агресії та рішучості, адже це важливий матч для нас".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Вокер, Томорі, Павлович, Ернандес — Муса, Беннасер, Рейндерс — Пулішич, Абрагам, Леан

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Асллані, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

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