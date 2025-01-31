Італія

"Б'янкоблу" продовжують активно працювати на трансферному ринку.

Лівий захисник Барселони Алекс Вальє й правий вінгер Фіорентини Жонатан Іконе тимчасово поповнили склад Комо, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Після зимових переходів Жана Бюте, Максанса Какере, Деле Аллі та Ассана Діао "б'янкоблу" оформили ще два трансфери. Орендні угоди з 20-річним іспанцем Вальє і 26-річним французом Іконе розраховано до кінця поточної кампанії.

Зазначимо, що за Жонатана Комо вже віддав один млн євро. Він може приєднатися до колективу Сеска Фабрегаса на постійній основі, адже клуб отримав право викупу гравця.

Вальє першу половину сезону провів у Селтіку, відзначившись п'ятьма асистами в 19 матчах усіх турнірів. На рахунку Іконе чотири голи та один асист у 23 поєдинках.