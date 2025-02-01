Італія

Італійці хочуть швидко знайти гравцю заміну на ринку.

Англійський центральний захисник Фікайо Томорі минулого сезону пропустив чималу кількість матчів через травму стегна, після чого з поверненням оптимальних фізичних кондицій справи в нього не пішли, і зрештою в поточній кампанії гравець відчуває брак довіри з боку тренерського штабу що за часів Паулу Фонсеки, що за каденції Сержіу Консейсана.

Після першого знайомства з гравцем нинішній тренер "россонері" був упевнений, що треба залишити його в клубі.

Однак позиція керівництва Мілана з цього питання є відмінною — там уже ствердились у бажанні розлучитись із футболістом та швидко залучити гравця йому на заміну до закриття зимового трансферного вікна.

Інтерес лондонського Тоттенгема з його жахливими негараздами в обороні в цьому випадку дав про себе знати дуже своєчасно.

Наразі поміж клубами вже досягнуто домовленість про трансфер під закриття зимової кампанії, і наразі всі очкують, аби Фікайо також дав свою згоду на цей перехід.

27-річний вихованець лондонського Челсі в цьому сезоні провів 21 матч, зробивши один гольовий пас.