Італія

Дебют у єврокубках за новий клуб може відбутись одразу на Де Кейпі.

Італійський Мілан цього зимового трансферного вікна погодився відпустити іспанського нападника Альваро Морату до турецького Галатасарая, а отже потребував підписання нового форварда на вістрі атаки.

"Россонері" паралельним курсом проводили перемовини з нідерландським Феєнордом щодо мексиканського нападника Сантьяго Хіменеса, які до останнього була дуже складними, проте все ж таки сторонам удалось знайти порозуміння.

35 млн євро разом із бонусами та певний відсоток від наступного продажу гравця — на такі умови погодилась "Зірка Півдня", і найближчим часом 23-річний виконавець прибуде до Мілана.

Цікаво, що напередодні саме Феєнорд визначило жеребкування попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА в якості наступного суперника для Мілана.

У цьому сезоні на рахунку Хіменеса 16 голів та три гольові передачі в 19 зіграних матчах.