Італія

Син легенди Мілана залишив Монцу.

Атакувальний півзахисник Даніель Мальдіні був придбаний Аталантою в Монци, передає офіційний сайт клубу з Бергамо.

За даними журналіста Ніколо Скіри, 23-річний італієць обійшовся "нерадзуррі" в 13 млн євро й 50% від суми трансферу отримав Мілан, колишній клуб гравця.

З Аталантою Мальдіні підписав контракт, розрахований до кінця червня 2029 року.

Монцу Даніель представляв протягом 32 матчів у всіх турнірах, відзначившись сімома голами й двома асистами. За даними transfermarkt, влітку 2024-го "б'янкороссі" віддали за нього 5 млн євро Мілану.