Італія

Ллойд Келлі поповнить склад туринського клубу.

Центральний захисник Ньюкасла Ллойд Келлі незабаром перейде в Ювентус.

"Стара синьйора" досягла усної домовленості з “сороками” щодо оренди 26-річного гравця із зобов'язанням подальшого викупу, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Трансфер англійця обійдеться "бьянконері" в 15 млн фунтів стерлінгів (майже 18 млн євро) без урахування бонусів, також Ньюкасл отримає частину прибутку від майбутнього перепродажу центрбека. Сам футболіст уже схвалив перехід і найближчим часом пройде медобстеження.

Ллойд Келлі провів десять матчів за Ньюкасл у поточному розіграші Прем'єр-ліги. Раніше — з 2019 по 2024 рік — захисник виступав за Борнмут.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл продав Альмірона до Атланти.